UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
01.01.2026 09:01:10
Mehr arbeitslose Banker: Weshalb nicht die UBS der Treiber ist
Der Arbeitsmarkt für Banker in der Schweiz befindet sich im Umbruch. Balz Stückelberger, CEO von Arbeitgeber Banken, ordnet im Podcast die Lage ein und erklärt, weshalb die CS-Integration nicht zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen führt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
