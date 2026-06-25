Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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25.06.2026 13:29:39
Michael Obrowski wird neuer Finanzvorstand der Bahn
BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn bekommt am 1. September einen neuen Finanzvorstand. Wie der bundeseigene Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat Michael Obrowski für den seit Monaten vakanten Posten berufen. Obrowski ist seit 2021 Finanzvorstand bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) Nutzfahrzeuge. Zuvor leitete er fünf Jahre das Konzern-Controlling der Volkswagen AG.
Bei der Bahn war die Stelle des Finanzvorstands im März durch den überraschenden Abgang von Karin Dohm freigeworden. Dohm verließ die Bahn nach nur knapp vier Monaten.
Die Personalie hatte im Februar und März für große Aufregung im Bahntower in Berlin gesorgt. Der "Süddeutschen Zeitung" zufolge soll Dohm in der kurzen Zeit im Konzern zahlreiche Menschen gegen sich aufgebracht haben, darunter auch Politiker und Arbeitnehmervertreter. Unter anderem soll sie sich demnach immer wieder mit anderen Führungskräften wegen Kleinigkeiten angelegt haben. Die Bahn betonte offiziell stets, der Konzern und die Finanzvorständin hätten sich einvernehmlich getrennt./nif/DP/nas
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|11.03.25
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|UBS AG
|21.01.25
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|UBS AG
|23.12.24
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|UBS AG
|03.12.24
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|14:39
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|Bernstein Research
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|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
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|02.06.26
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Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|77,22
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