Volkswagen Aktie

72,90EUR 1,86EUR 2,62%
Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 10:16:31

Volkswagen (VW) vz Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 113 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der freie Barmittelzufluss sei solide gewesen, schrieb Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil stehe der Autobauer in China weiterhin vor Herausforderungen./rob/la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
72,88 € 		Abst. Kursziel*:
37,21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
72,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,17%
Analyst Name::
Romain Gourvil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten