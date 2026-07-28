HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 113 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der freie Barmittelzufluss sei solide gewesen, schrieb Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil stehe der Autobauer in China weiterhin vor Herausforderungen./rob/la/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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