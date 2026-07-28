Volkswagen Aktie
|72,90EUR
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|2,62%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 113 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der freie Barmittelzufluss sei solide gewesen, schrieb Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil stehe der Autobauer in China weiterhin vor Herausforderungen./rob/la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
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Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
72,88 €
|
Abst. Kursziel*:
37,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,17%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
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