Volkswagen Aktie

71,00EUR -0,16EUR -0,22%
Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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27.07.2026 15:02:58

Volkswagen (VW) vz Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen (VW) nach Zahlen von 120 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Autobauer sei mit Blick auf die Ergebnisse vor allem aufgrund der schwachen Entwicklung bei der Tochter Audi hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim freien Barmittelzufluss indes habe VW die Erwartungen übertroffen. Positiv überrascht sei er gewesen, als VW während der Telefonkonferenz seine Maßnahmen vorgestellt habe, um die für 2030 angestrebte Marge von 8 bis 10 Prozent zu erreichen./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71,08 € 		Abst. Kursziel*:
61,79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61,97%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 71,16 0,00% Volkswagen (VW) AG Vz.

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