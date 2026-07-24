Volkswagen Aktie
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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Dass der operative Gewinn (Ebit) die Markterwartung um 10 Prozent verfehlt habe, der Jahresausblick aber beibehalten worden sei, berge Erklärungsbedarf in der folgenden Telefonkonferenz, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Den Free Cashflow des Autokonzerns bezeichnete er als solide./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
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Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
120,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
71,80 €
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Abst. Kursziel*:
67,13%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
71,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67,46%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
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KGV*:
-
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