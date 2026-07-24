Volkswagen Aktie

71,66EUR -0,76EUR -1,05%
Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.07.2026 10:10:24

Volkswagen (VW) vz Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Dass der operative Gewinn (Ebit) die Markterwartung um 10 Prozent verfehlt habe, der Jahresausblick aber beibehalten worden sei, berge Erklärungsbedarf in der folgenden Telefonkonferenz, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Den Free Cashflow des Autokonzerns bezeichnete er als solide./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71,80 € 		Abst. Kursziel*:
67,13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67,46%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten