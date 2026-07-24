Volkswagen Aktie
|71,46EUR
|-0,96EUR
|-1,33%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen (VW) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Angesichts einer Restwertberichtigung bei der Tochter Audi habe der Autokonzern bei der Profitabilität enttäuscht, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gesenkte Umsatzprognose impliziere zwar eine niedrigere operative Umsatzrendite, doch die diesbezüglichen Markterwartungen hätten sich bereits am unteren Ende der von den Wolfsburgern angegebenen Spanne bewegt. Insofern hätten die VW-Aktien auch eher verhalten auf die Resultate reagiert./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
121,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
71,44 €
|
Abst. Kursziel*:
69,37%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
71,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69,37%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:58
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
17:58
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17:58
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Am Nachmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
15:19
|Outperform-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets (finanzen.at)
|
12:27