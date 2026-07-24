Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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24.07.2026 14:25:10

Volkswagen (VW) vz Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen (VW) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Angesichts einer Restwertberichtigung bei der Tochter Audi habe der Autokonzern bei der Profitabilität enttäuscht, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gesenkte Umsatzprognose impliziere zwar eine niedrigere operative Umsatzrendite, doch die diesbezüglichen Markterwartungen hätten sich bereits am unteren Ende der von den Wolfsburgern angegebenen Spanne bewegt. Insofern hätten die VW-Aktien auch eher verhalten auf die Resultate reagiert./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:50 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
121,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
71,44 € 		Abst. Kursziel*:
69,37%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
71,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
69,37%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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