NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen (VW) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Angesichts einer Restwertberichtigung bei der Tochter Audi habe der Autokonzern bei der Profitabilität enttäuscht, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gesenkte Umsatzprognose impliziere zwar eine niedrigere operative Umsatzrendite, doch die diesbezüglichen Markterwartungen hätten sich bereits am unteren Ende der von den Wolfsburgern angegebenen Spanne bewegt. Insofern hätten die VW-Aktien auch eher verhalten auf die Resultate reagiert./rob/la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:50 / EDT





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