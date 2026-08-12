Brenntag Aktie

Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX-Performance 12.08.2026 12:26:52

DAX aktuell: DAX bewegt sich mittags im Plus

DAX aktuell: DAX bewegt sich mittags im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwochmittag.

Um 12:10 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 0,43 Prozent auf 26 504,55 Punkte an. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,196 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,230 Prozent auf 26 452,00 Punkte an der Kurstafel, nach 26 391,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26 401,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 521,36 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,547 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 25 067,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der DAX auf 23 954,93 Punkte taxiert. Der DAX stand vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 24 024,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,01 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26 521,36 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,57 Prozent auf 164,22 EUR), Infineon (+ 2,99 Prozent auf 64,73 EUR), Rheinmetall (+ 2,24 Prozent auf 1 167,80 EUR), HOCHTIEF (+ 1,93 Prozent auf 453,40 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,43 Prozent auf 163,60 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen QIAGEN (-1,43 Prozent auf 36,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,38 Prozent auf 74,40 EUR), Brenntag SE (-1,15 Prozent auf 61,78 EUR), Henkel vz (-1,10 Prozent auf 77,26 EUR) und Deutsche Börse (-1,02 Prozent auf 271,20 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 176 742 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211,109 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,25 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Brenntag SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SE

mehr Analysen
13:57 Brenntag Halten DZ BANK
10:21 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
10:01 Brenntag Hold Warburg Research
12.08.26 Brenntag Neutral UBS AG
12.08.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 159,00 0,28% adidas
Brenntag SE 60,56 -0,82% Brenntag SE
Deutsche Börse AG 272,40 0,11% Deutsche Börse AG
E.ON SE 18,33 -0,60% E.ON SE
Heidelberg Materials 160,85 -0,95% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 77,62 0,88% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 443,80 -0,31% HOCHTIEF AG
Infineon AG 62,20 -1,57% Infineon AG
QIAGEN N.V. 37,49 0,83% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 171,20 -0,02% Rheinmetall AG
Siemens AG 284,35 0,98% Siemens AG
Siemens Energy AG 161,00 -0,45% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 73,04 -1,14% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 26 299,74 -0,12%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich stärker -- ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schließlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen