Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|DAX-Performance
|
12.08.2026 12:26:52
DAX aktuell: DAX bewegt sich mittags im Plus
Um 12:10 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 0,43 Prozent auf 26 504,55 Punkte an. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,196 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,230 Prozent auf 26 452,00 Punkte an der Kurstafel, nach 26 391,42 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26 401,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 521,36 Punkten verzeichnete.
DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,547 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 25 067,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der DAX auf 23 954,93 Punkte taxiert. Der DAX stand vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 24 024,78 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,01 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26 521,36 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,57 Prozent auf 164,22 EUR), Infineon (+ 2,99 Prozent auf 64,73 EUR), Rheinmetall (+ 2,24 Prozent auf 1 167,80 EUR), HOCHTIEF (+ 1,93 Prozent auf 453,40 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,43 Prozent auf 163,60 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen QIAGEN (-1,43 Prozent auf 36,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,38 Prozent auf 74,40 EUR), Brenntag SE (-1,15 Prozent auf 61,78 EUR), Henkel vz (-1,10 Prozent auf 77,26 EUR) und Deutsche Börse (-1,02 Prozent auf 271,20 EUR).
Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 176 742 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211,109 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick
Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,25 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Brenntag SE
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen LUS-DAX am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
12:27
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der DAX mittags (finanzen.at)
|
11:13
|Deutsche Bank AG gibt Brenntag SE-Aktie Hold (finanzen.at)
|
10:52
|Analyse: So bewertet Warburg Research die Brenntag SE-Aktie (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
12.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Brenntag SE
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|159,00
|0,28%
|Brenntag SE
|60,56
|-0,82%
|Deutsche Börse AG
|272,40
|0,11%
|E.ON SE
|18,33
|-0,60%
|Heidelberg Materials
|160,85
|-0,95%
|Henkel KGaA Vz.
|77,62
|0,88%
|HOCHTIEF AG
|443,80
|-0,31%
|Infineon AG
|62,20
|-1,57%
|QIAGEN N.V.
|37,49
|0,83%
|Rheinmetall AG
|1 171,20
|-0,02%
|Siemens AG
|284,35
|0,98%
|Siemens Energy AG
|161,00
|-0,45%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,04
|-1,14%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|26 299,74
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schließlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.