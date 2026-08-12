DAX aktuell: DAX bewegt sich mittags im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwochmittag.

Um 12:10 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 0,43 Prozent auf 26 504,55 Punkte an. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,196 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,230 Prozent auf 26 452,00 Punkte an der Kurstafel, nach 26 391,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26 401,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 521,36 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,547 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 25 067,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der DAX auf 23 954,93 Punkte taxiert. Der DAX stand vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 24 024,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,01 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26 521,36 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,57 Prozent auf 164,22 EUR), Infineon (+ 2,99 Prozent auf 64,73 EUR), Rheinmetall (+ 2,24 Prozent auf 1 167,80 EUR), HOCHTIEF (+ 1,93 Prozent auf 453,40 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,43 Prozent auf 163,60 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen QIAGEN (-1,43 Prozent auf 36,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,38 Prozent auf 74,40 EUR), Brenntag SE (-1,15 Prozent auf 61,78 EUR), Henkel vz (-1,10 Prozent auf 77,26 EUR) und Deutsche Börse (-1,02 Prozent auf 271,20 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 176 742 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211,109 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,25 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at