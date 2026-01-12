:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
12.01.2026 23:35:00
Microsoft, Oracle and ServiceNow could be the top stocks to play a software comeback
Analysts believe these high-profile stocks at the intersection of software and infrastructure are in a good spot to monetize the coming wave of AI adoption.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!