Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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22.04.2026 08:44:00
Microsoft: Xbox Game Pass wird günstiger
Der Xbox Game Pass ist zu teuer geworden, meint Xbox-Chefin Asha Sharma. Sie senkt die Abo-Preise – durch einen Kompromiss, der „Call of Duty“-Fans trifft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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