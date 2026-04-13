Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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13.04.2026 16:25:00
Microsoft beendet die Feature-Lotterie im Insider-Programm
Microsoft reformiert das Windows-Insider-Programm. Künftig gibt es nur noch zwei Kanäle: Experimental und Beta. Das soll mehr Klarheit schaffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|Microsoft Corp.
|326,80
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