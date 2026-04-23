Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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23.04.2026 05:02:38
Microsoft commits A$25 billion to build Australian AI capacity
The company and its US cloud computing peers plan to spend about US$650 billion this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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