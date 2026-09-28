Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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28.09.2026 16:14:00

Microsoft Office unter Linux testen: Bottles startet Experiment

Liste von <a href=Microsoft-Programmen mit Spielzeiten und Optionen zum Hinzufügen oder Installieren." />

Word und Excel unter Linux statt im Browser: Bottles stellt einen Installer für Microsoft 365 bereit. Für den Alltag ist das System noch nicht geeignet.

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