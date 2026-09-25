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25.09.2026 19:01:49

Microsoft Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach der Ankündigung neuer Funktionen für den KI-Assistenten Copilot des Softwarekonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Die Ankündigung sei vor allem deshalb bemerkenswert, weil sie Aufschluss über die sich weiterentwickelnde KI-Schnittstellenebene gebe, schrieb Rishi Jaluria in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 640,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 516,04 		Abst. Kursziel*:
24,02%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 516,94 		Abst. Kursziel aktuell:
23,81%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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