Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Index-Performance im Blick
|
28.09.2026 16:01:27
NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Start
Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,53 Prozent auf 51 553,60 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,589 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,905 Prozent auf 51 359,70 Punkte an der Kurstafel, nach 51 828,62 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 51 412,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51 648,48 Punkten lag.
Dow Jones-Performance auf Jahressicht
Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 53 559,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, stand der Dow Jones bei 51 876,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der Dow Jones mit 46 247,29 Punkten berechnet.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,55 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3,20 Prozent auf 232,27 USD), Chevron (+ 1,28 Prozent auf 207,07 USD), UnitedHealth (+ 0,75 Prozent auf 379,40 USD), Johnson Johnson (+ 0,66 Prozent auf 273,02 USD) und Amgen (+ 0,55 Prozent auf 416,87 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Salesforce (-4,76 Prozent auf 222,87 USD), Boeing (-4,38 Prozent auf 189,39 USD), IBM (-2,49 Prozent auf 219,90 USD), Microsoft (-2,27 Prozent auf 504,45 USD) und Amazon (-1,51 Prozent auf 245,91 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 7 469 550 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,766 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|216,85
|-1,00%
|Amgen Inc.
|365,85
|0,62%
|Boeing Co.
|166,56
|-4,20%
|Chevron Corp.
|182,36
|1,58%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|193,96
|-1,84%
|Johnson & Johnson
|239,95
|0,65%
|Microsoft Corp.
|445,60
|-1,74%
|Nike Inc.
|31,94
|1,82%
|NVIDIA Corp.
|201,70
|1,98%
|Salesforce
|196,54
|-4,20%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|319,60
|0,38%
|UnitedHealth Inc.
|331,60
|0,18%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|51 488,88
|-0,66%
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