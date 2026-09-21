Microsoft Aktie
|429,80EUR
|-1,45EUR
|-0,34%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Die Plattform M365 Cloud sei das kommerziell am meisten unterschätzte Produkt des Softwarekonzerns, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Er setzt hier auf eine positive Trendwende und sieht Microsoft gut positioniert im Bereich Unternehmens-KI./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 575,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 493,78
|
Abst. Kursziel*:
16,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 491,80
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,92%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
16:01
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 575 Dollar (dpa-AFX)
|
18.09.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
18.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
18.09.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
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17.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Dow Jones aktuell: So steht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|12:40
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|12:40
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|12:40
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|428,95
|-0,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:46
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|14:06
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13:53
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:50
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13:44
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:42
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13:37
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:22
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:57
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|12:40
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:37
|Sixt Buy
|UBS AG
|12:37
|Continental Buy
|UBS AG
|12:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12:35
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:35
|BMW Neutral
|UBS AG
|12:33
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|12:24
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:19
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|12:18
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|11:52
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:17
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:09
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:02
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|10:55
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:52
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:51
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Santander Buy
|UBS AG
|09:55
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|06:36
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06:35
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK