Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
23.11.2026 13:55:00
Microsoft PC Assist: Aufräumhilfe mit viel Bing
Microsoft hat ein kostenloses Tool namens „PC Assist“ veröffentlicht. Es soll etwa Laufwerke aufräumen. An allen Ecken lauert Bing.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
|
20.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
|
20.11.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|455,20
|3,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt zu -- DAX trotzt globaler Tech-Skepsis -- Asien dämmt Verluste ein: Leichtes Plus in Shanghai
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.