Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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05.11.2026 06:00:16
Microsoft rejects multibillion-dollar AI deal with UK’s Nscale
Fresh blow ahead of start-up’s IPO as tech giant turns down option to more than double Texas data centre contractWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|Microsoft Corp.
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