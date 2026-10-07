Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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07.10.2026 21:37:00
Microsoft stellt Agentic Windows Desktop und neue Hardware vor
Am Mittwochabend deutscher Zeit hat Microsoft die agentische Erweiterung von Windows vorgestellt. Außerdem wurde passende Hardware gezeigt.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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06.10.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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05.10.26
|Börse New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
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05.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
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05.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert (finanzen.at)
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05.10.26
|Börse New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
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01.10.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
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30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
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|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
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|28.09.26
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|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Buy
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|28 460,00
|1,21%
|Microsoft Corp.
|473,30
|0,67%
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