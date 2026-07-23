Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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23.07.2026 15:40:19
Microsoft Stock Sits 11% Below Its 200-Day Average as Earnings Approach
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