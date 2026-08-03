Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
03.08.2026 12:27:00
Microsoft Teams für iOS und Android: Update jetzt - oder der Kalender fällt weg
Bis Oktober müssen Nutzer ihre MS-Teams-Apps aktualisieren. Ansonsten können sie unter Android und iOS nicht mehr auf ihre Kalender zugreifen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|314,20
|1,53%
|Alphabet C (ex Google)
|314,20
|1,39%
|Microsoft Corp.
|411,15
|1,71%