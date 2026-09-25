Microsoft Unveils New Copilot

(RTTNews) - Microsoft (MSFT) introduced the new Copilot. The app now has three new capabilities: Home, Code, and Autopilot. Home is new starting point in Copilot, where Chat and Cowork come together in one place. The company is also bringing the full power of Word, Excel and PowerPoint to Copilot with Office in Copilot. The new Copilot is now rolling out through the Frontier program.

Microsoft also announced new FinOps for AI capabilities to help customers manage spend and get the most value from Copilot and agents. Copilot is grounded in Microsoft IQ, the unified intelligence platform for enterprise AI across Microsoft stack.

In pre-market trading on NasdaqGS, Microsoft shares are up 0.04 percent to $498.15.