Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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12.05.2026 12:10:00
Microsoft veröffentlicht Evaluations-Tool für Copilot-Agenten
Mit dem Tool Microsoft 365 Copilot Agent Evaluations CLI lassen sich Copilot‑Agenten systematisch testen und verbessern. Derzeit geht das kostenlos.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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11.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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08.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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08.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
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08.05.26
|Chris Hohn’s hedge fund slashes $8bn Microsoft stake in warning over AI disruption (Financial Times)
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07.05.26
|Schwacher Handel: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
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07.05.26
|Microsoft-Aktie nach Bilanz im Fokus: Rekordzahlen besänftigen Anleger nicht (finanzen.at)
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07.05.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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07.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
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