Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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29.04.2026 22:04:20

Microsoft vs. Amazon: Comparing Consistent Revenue Growth in Tech Giants

Microsoft (NASDAQ:MSFT) and Amazon (NASDAQ:AMZN) generate revenue from different businesses, but they clash head-to-head in the cloud computing market. While Amazon benefits from a larger scale, including the cloud market, Microsoft is consistently growing its revenue faster. The software giant also generates significantly higher margins and smoother quarter-to-quarter revenue. Microsoft primarily generates revenue by developing, licensing, and supporting software, devices, and cloud computing solutions for consumers and enterprises worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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