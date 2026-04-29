Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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29.04.2026 22:04:20
Microsoft vs. Amazon: Comparing Consistent Revenue Growth in Tech Giants
Microsoft (NASDAQ:MSFT) and Amazon (NASDAQ:AMZN) generate revenue from different businesses, but they clash head-to-head in the cloud computing market. While Amazon benefits from a larger scale, including the cloud market, Microsoft is consistently growing its revenue faster. The software giant also generates significantly higher margins and smoother quarter-to-quarter revenue. Microsoft primarily generates revenue by developing, licensing, and supporting software, devices, and cloud computing solutions for consumers and enterprises worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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30.04.26
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30.04.26
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30.04.26
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30.04.26
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