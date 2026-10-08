Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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08.10.2026 20:41:39
Microsoft's Visa Freeze Could Trigger an AI 'Brain Drain'
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