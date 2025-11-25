Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
25.11.2025 11:44:00
Millionen Downloads: Adware-Kampagne "GhostAd" in Google Play Store
Hoch gelistete, insgesamt millionenfach installierte Apps in Google Play haben aggressiv Werbung ausgespielt und Handy-Akkus leergezogen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)mehr Nachrichten
|
24.11.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Montagshandel in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
21.11.25
|Judge shows reluctance to break up Google ads business in US monopoly case (Financial Times)
|
21.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
21.11.25
|WDH: 'Schatten-IT': Viele Fachkräfte nutzen KI ohne Erlaubnis (dpa-AFX)
|
21.11.25
|'Schatten-IT': Viele Fachkräfte nutzen KI ohne Erlaubnis (dpa-AFX)
|
20.11.25