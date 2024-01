Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der TecDAX nachmittags

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,32 Prozent leichter bei 3 293,81 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 489,530 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,110 Prozent stärker bei 3 307,96 Punkten, nach 3 304,31 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 314,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 288,65 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 324,53 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 23.10.2023, einen Stand von 2 843,35 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, bei 3 198,53 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,926 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 373,55 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nordex (+ 7,24 Prozent auf 9,63 EUR), ATOSS Software (+ 4,17 Prozent auf 237,50 EUR), SMA Solar (+ 1,91 Prozent auf 48,98 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,64 Prozent auf 20,42 EUR) und Siltronic (+ 1,04 Prozent auf 92,05 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil AIXTRON SE (-3,42 Prozent auf 34,73 EUR), Kontron (-3,10 Prozent auf 21,88 EUR), MorphoSys (-2,51 Prozent auf 32,58 EUR), Nemetschek SE (-1,81 Prozent auf 84,52 EUR) und QIAGEN (-1,13 Prozent auf 40,99 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 212 028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 174,145 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,23 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

