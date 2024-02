Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag

Um 15:42 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 0,11 Prozent auf 16 899,51 Punkte nach. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,716 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,046 Prozent auf 16 925,97 Punkte an der Kurstafel, nach 16 918,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 16 972,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 880,65 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 05.01.2024, wies der DAX 16 594,21 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, einen Stand von 15 189,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, wies der DAX 15 476,43 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,776 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 004,55 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,81 Prozent auf 34,55 EUR), Hannover Rück (+ 1,31 Prozent auf 224,30 EUR), Henkel vz (+ 1,08 Prozent auf 70,98 EUR), Beiersdorf (+ 1,07 Prozent auf 136,55 EUR) und Porsche (+ 1,02 Prozent auf 82,84 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Deutsche Bank (-1,87 Prozent auf 12,59 EUR), Continental (-1,84 Prozent auf 74,56 EUR), Zalando (-1,77 Prozent auf 18,32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,57 Prozent auf 63,33 EUR) und Porsche Automobil vz (-1,56 Prozent auf 46,18 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 6 761 151 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 191,410 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mit 7,79 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at