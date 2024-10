Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt nachmittags

Um 20:03 Uhr verliert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,46 Prozent auf 42 319,59 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 14,658 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,751 Prozent auf 42 834,40 Punkte an der Kurstafel, nach 42 514,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 42 191,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 42 522,55 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 2,09 Prozent. Vor einem Monat, am 24.09.2024, wurde der Dow Jones auf 42 208,22 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 24.07.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39 853,87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 33 141,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,21 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 43 325,09 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Goldman Sachs (+ 1,31 Prozent auf 523,96 USD), McDonalds (+ 1,24 Prozent auf 302,27 USD), Amazon (+ 0,94 Prozent auf 186,45 USD), Intel (+ 0,86 Prozent auf 22,17 USD) und Salesforce (+ 0,81 Prozent auf 286,73 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil IBM (-6,62 Prozent auf 217,34 USD), Honeywell (-4,49 Prozent auf 210,44 USD), Verizon (-2,57 Prozent auf 41,76 USD), Boeing (-1,77 Prozent auf 154,28 USD) und 3M (-1,38 Prozent auf 126,15 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 725 872 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,326 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

