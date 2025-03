Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer

Der Dow Jones fiel im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 1,30 Prozent auf 40 813,57 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 16,428 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,548 Prozent höher bei 41 577,50 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 41 350,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 40 661,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 41 360,12 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 3,99 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 13.02.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 711,43 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.12.2024, stand der Dow Jones bei 43 828,06 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 13.03.2024, bei 39 043,32 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3,72 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45 054,36 Punkten. Bei 40 661,77 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Verizon (+ 2,63 Prozent auf 43,71 USD), Travelers (+ 1,57 Prozent auf 255,94 USD), Merck (+ 1,46 Prozent auf 94,71 USD), Chevron (+ 0,62 Prozent auf 153,61 USD) und Boeing (+ 0,33 Prozent auf 159,32 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-4,51 Prozent auf 271,74 USD), Home Depot (-4,15 Prozent auf 322,00 EUR), Apple (-3,36 Prozent auf 209,68 USD), 3M (-2,76 Prozent auf 146,10 USD) und Amazon (-2,51 Prozent auf 193,89 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 66 131 272 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,054 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,11 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

