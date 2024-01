Minuszeichen in Wien: ATX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Um 09:11 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,01 Prozent auf 3 437,52 Punkte an der ATX-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 112,860 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 438,30 Zählern und damit 0,009 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 437,99 Punkte).

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 434,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 441,25 Punkten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 2,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bewegte sich der ATX bei 3 407,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2023, wurde der ATX auf 3 024,52 Punkte taxiert. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 26.01.2023, mit 3 336,75 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,747 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 448,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten erreicht.

Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,68 Prozent auf 45,35 EUR), OMV (+ 1,25 Prozent auf 39,72 EUR), Lenzing (+ 1,00 Prozent auf 30,30 EUR), EVN (+ 0,99 Prozent auf 25,40 EUR) und Verbund (+ 0,53 Prozent auf 75,90 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Telekom Austria (-1,61 Prozent auf 7,93 EUR), CA Immobilien (-0,67 Prozent auf 29,80 EUR), Erste Group Bank (-0,65 Prozent auf 39,71 EUR), Österreichische Post (-0,47 Prozent auf 31,65 EUR) und Andritz (-0,43 Prozent auf 58,35 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 21 607 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 26,108 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 3,73 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die BAWAG-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

