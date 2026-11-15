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WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
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15.11.2026 07:47:00
Missing Link: Happy Birthday, Master Chief -25 Jahre Xbox
Am 15. November 2001 veröffentlicht Microsoft in den USA seine erste Spielkonsole. Über vier Generationen hinweg verkauft sich die Xbox 200 Millionen Mal.
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