Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zum Handelsschluss herrschte in Europa ein ruhiger Handel.

Schlussendlich schloss der STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 4 215,02 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,273 Prozent höher bei 4 227,22 Punkten, nach 4 215,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 207,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 236,11 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0,259 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 4 093,37 Punkte. Der STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, den Wert von 3 811,86 Punkten. Der STOXX 50 wies am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, einen Stand von 3 853,32 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,01 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 236,11 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell GSK (+ 1,96 Prozent auf 15,68 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,95 Prozent auf 62,85 EUR), National Grid (+ 0,81 Prozent auf 10,55 GBP), Enel (+ 0,73 Prozent auf 6,30 EUR) und Reckitt Benckiser (+ 0,35 Prozent auf 57,08 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Bayer (-3,92 Prozent auf 28,90 EUR), Novartis (-3,45 Prozent auf 89,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,66 Prozent auf 36,69 CHF), Siemens (-1,56 Prozent auf 166,68 EUR) und BP (-1,33 Prozent auf 4,62 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 41 969 861 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 446,207 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,42 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

