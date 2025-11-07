Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Auftrag erteilt
|
07.11.2025 16:38:00
Siemens-Aktie verliert: Siemens liefert künftig Züge für Zürcher S-Bahn und Westschweiz
Siemens Mobility hat einen Milliardenauftrag aus der Schweiz erhalten. Das Unternehmen erhielt den Zuschlag für 116 Doppelstockzüge, wie die Schweizer Bahnen SBB berichten. 95 davon sollen ab den 2030er Jahren bei der S-Bahn in Zürich eingesetzt werden, der Rest in der Westschweiz.
Nach Angaben der SBB hat der Auftrag ein Investitionsvolumen von zwei Milliarden Franken (2,15 Mrd Euro). "Siemens Mobility hat das gemäß Beschaffungsrecht vorteilhafteste Angebot gemacht", teilte das Bahnunternehmen mit. Die SBB sicherte sich nach eigenen Angaben zudem eine Option auf 84 weitere Fahrzeuge.
Die Züge sind 150 Meter lang haben 540 Sitzplätze und mehr Platz für Kinderwagen, Fahrräder, Gepäck und Stehplätze als die bisherigen Züge. Sie können mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde verkehren.
Die Siemens-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 2,71 Prozent auf 235,05 Euro.
BERN (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com,A.Penkov / Shutterstock,AR Pictures / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
07.11.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
07.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|SBB: Siemens baut bis zu 200 S-Bahnen für die Schweiz (Spiegel Online)
|
07.11.25
|STOXX-Handel STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.at)
|
07.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel DAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
07.11.25
|500 Millionen Euro für 75 moderne Züge in Mitteldeutschland (dpa-AFX)
Analysen zu Siemens AGmehr Analysen
|07.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|240,50
|-0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.