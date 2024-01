Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester

Am Mittwoch verbucht der STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,35 Prozent auf 4 106,28 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,011 Prozent auf 4 091,54 Punkte an der Kurstafel, nach 4 091,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4 107,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 088,84 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,167 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 019,73 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.10.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 852,23 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 03.01.2023, mit 3 730,95 Punkten bewertet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Roche (+ 2,90 Prozent auf 251,60 CHF), Novartis (+ 2,73 Prozent auf 87,19 CHF), Nestlé (+ 2,06 Prozent auf 99,52 CHF), GSK (+ 1,80 Prozent auf 15,06 GBP) und BAT (+ 1,22 Prozent auf 23,60 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Glencore (-0,81 Prozent auf 4,65 GBP), UBS (-0,80 Prozent auf 25,89 CHF), Richemont (-0,56 Prozent auf 115,10 CHF), SAP SE (-0,45 Prozent auf 136,72 EUR) und Rio Tinto (-0,39 Prozent auf 58,68 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 039 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 417,618 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,39 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,69 Prozent bei der BAT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at