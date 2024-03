Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Der TecDAX bewegte sich am Mittwochabend im Minus.

Der TecDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,63 Prozent auf 3 369,71 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 516,662 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,008 Prozent tiefer bei 3 390,91 Punkten in den Handel, nach 3 391,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 399,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 364,38 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 0,337 Prozent zurück. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 20.02.2024, den Stand von 3 360,88 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, bei 3 337,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 221,35 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,36 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 187,26 Zählern.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,76 Prozent auf 39,36 EUR), Siltronic (+ 1,39 Prozent auf 83,75 EUR), Nemetschek SE (+ 1,30 Prozent auf 87,46 EUR), freenet (+ 1,27 Prozent auf 25,50 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,26 Prozent auf 13,71 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Bechtle (-3,55 Prozent auf 47,26 EUR), HENSOLDT (-3,21 Prozent auf 34,34 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,54 Prozent auf 117,00 EUR), SMA Solar (-2,20 Prozent auf 53,40 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-2,05 Prozent auf 35,85 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 465 573 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 201,019 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,18 erwartet. Mit 7,32 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at