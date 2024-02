Mittwochshandel in Zürich: SLI letztendlich in der Gewinnzone

Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Mittwoch ging es im SLI via SIX zum Handelsende um 0,98 Prozent auf 1 820,19 Punkte nach oben. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,015 Prozent auf 1 802,18 Punkte an der Kurstafel, nach 1 802,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 822,18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 802,18 Zählern.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,843 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 1 772,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.11.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 698,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.02.2023, wurde der SLI mit 1 772,41 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,21 Prozent nach oben. Bei 1 829,64 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Lonza (+ 4,66 Prozent auf 462,60 CHF), Schindler (+ 4,32 Prozent auf 226,80 CHF), Julius Bär (+ 2,49 Prozent auf 47,35 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,05 Prozent auf 38,92 CHF) und VAT (+ 1,78 Prozent auf 424,30 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ams (-2,92 Prozent auf 2,16 CHF), Roche (-0,57 Prozent auf 227,20 CHF), Novartis (-0,25 Prozent auf 87,80 CHF), SGS SA (+ 0,02 Prozent auf 83,12 CHF) und Swatch (I) (+ 0,10 Prozent auf 209,30 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 5 755 826 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 266,872 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,35 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

