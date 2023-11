Mittwochshandel in Zürich: SLI letztendlich mit positivem Vorzeichen

Das machte das Börsenbarometer in Zürich zum Handelsende.

Der SLI erhöhte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,42 Prozent auf 1 714,81 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,273 Prozent auf 1 712,39 Punkte an der Kurstafel, nach 1 707,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 719,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 709,64 Punkten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,705 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der SLI 1 616,73 Punkte auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 22.08.2023, den Stand von 1 711,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, erreichte der SLI einen Stand von 1 696,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 2,01 Prozent aufwärts. Bei 1 810,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 599,02 Zählern.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Alcon (+ 2,23 Prozent auf 65,00 CHF), Partners Group (+ 1,34 Prozent auf 1 131,50 CHF), Temenos (+ 1,34 Prozent auf 70,94 CHF), Geberit (+ 1,11 Prozent auf 483,80 CHF) und Novartis (+ 1,09 Prozent auf 86,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen ams (-48,09 Prozent auf 1,51 CHF), Sandoz (-2,09 Prozent auf 25,75 CHF), Givaudan (-1,34 Prozent auf 3 230,00 CHF), Julius Bär (-1,23 Prozent auf 48,15 CHF) und Lindt (-0,91 Prozent auf 10 880,00 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17 871 462 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 263,665 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Die ams-Aktie präsentiert mit 6,09 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

