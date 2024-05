Montagshandel in Frankfurt: Das macht der TecDAX aktuell

Am ersten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,46 Prozent stärker bei 3 281,14 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 497,971 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,006 Prozent auf 3 266,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 266,22 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 263,55 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 295,42 Zähler.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, bei 3 371,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2024, wurde der TecDAX mit 3 392,95 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, den Stand von 3 280,42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 1,31 Prozent zurück. Bei 3 490,44 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 175,55 Zähler.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit freenet (+ 2,78 Prozent auf 25,86 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,69 Prozent auf 45,85 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,50 Prozent auf 39,32 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,94 Prozent auf 99,70 EUR) und Infineon (+ 1,94 Prozent auf 32,05 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Kontron (-1,60 Prozent auf 19,01 EUR), Nordex (-1,46 Prozent auf 13,53 EUR), SMA Solar (-1,42 Prozent auf 49,34 EUR), Sartorius vz (-1,34 Prozent auf 280,50 EUR) und CompuGroup Medical SE (-1,33 Prozent auf 28,24 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 271 675 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199,269 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Die 1&1-Aktie hat mit 8,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

