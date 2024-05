Montagshandel in Zürich: SLI schlussendlich kaum verändert

Zum Handelsschluss herrschte in Zürich ein ruhiger Handel.

Der SLI beendete den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 1 855,92 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,264 Prozent auf 1 860,79 Punkte an der Kurstafel, nach 1 855,89 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 1 855,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 863,83 Punkten lag.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 923,91 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 29.01.2024, mit 1 820,82 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, einen Stand von 1 782,96 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 5,24 Prozent zu Buche. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell ams (+ 8,11 Prozent auf 1,12 CHF), Sandoz (+ 2,20 Prozent auf 30,66 CHF), Zurich Insurance (+ 1,00 Prozent auf 444,30 CHF), Julius Bär (+ 1,00 Prozent auf 49,60 CHF) und Swatch (I) (+ 0,97 Prozent auf 196,85 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Temenos (-1,99 Prozent auf 56,60 CHF), Lindt (-1,55 Prozent auf 10 190,00 CHF), VAT (-1,30 Prozent auf 462,60 CHF), SGS SA (-1,11 Prozent auf 82,22 CHF) und Lonza (-1,02 Prozent auf 522,40 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 025 115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 248,043 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie hat mit 8,61 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at