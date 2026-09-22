Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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22.09.2026 13:49:00

Move Over, Tesla: This Robotics Stock Already Has Paying Customers

Tesla (NASDAQ: TSLA) hasn't released its Optimus humanoid robot commercially, but the hype surrounding it remains high. In fact, recent news about supplier audits in China suggests that a massive ramp-up in Optimus production could begin later this year.

While Tesla's Optimus catalyst gets closer, consider that there's already a company in the robotics field generating material revenue from customers. Maybe Tesla shouldn't be the sole wager among robotics stocks.

Image source: Getty Images.

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