Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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07.10.2026 03:07:37
Musk’s SpaceX in talks to borrow US$40 billion to buy Nvidia chips
Firms are investing and borrowing billions to build and lease data centres that power AI systemsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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