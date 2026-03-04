Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
04.03.2026 18:01:03
My Pixel 10A Review: An Entry Point to Android for iPhone Owners
The Pixel 10A won't replace Google's Pixel 10, but its lower-than-Apple price combined with AirDrop might make it easier to switch from iOS.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|09.02.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|7 670,00
|-0,52%
|Alphabet A (ex Google)
|262,35
|0,77%
|Alphabet C (ex Google)
|262,55
|0,85%