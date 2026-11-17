Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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17.11.2026 17:45:00
Nach den Adobe-Klonen: ArtCraft lässt KI auf GitHub-Backlogs los
Hinter den KI-Klonen von ArtCraft steckt ein wachsendes GitHub-Backlog. Das neue Open-Source-Tool AutoCraft soll Issues und Pull-Requests per KI abarbeiten.
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Nachrichten zu Adobe Inc.
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17.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
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16.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
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11.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adobe von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
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04.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
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28.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adobe-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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27.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
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27.10.26
|Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
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|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Adobe Inc.
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An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.