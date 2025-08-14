Deutsche Euroshop Aktie

Deutsche Euroshop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204

14.08.2025 22:26:41

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.423 Pkt - Dt. Euroshop unbewegt von Zahlen

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag ist es mit den Kursen noch etwas nach oben gegangen. Die überraschend stark gestiegenen US-Erzeugerpreise hatten die Wall Street nur leicht belastet; anfängliche kleinere Verluste wurden vollständig wettgemacht, so dass die Indizes kaum verändert schlossen.

Die Aktien der Deutschen Euroshop reagierten nicht auf die Halbjahrszahlen, die der Shoppingcenter-Investor am frühen Abend vorgelegt hatte.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.423 24.378 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 16:26 ET (20:26 GMT)

