Deutsche Euroshop Aktie
WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
|
14.08.2025 22:26:41
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.423 Pkt - Dt. Euroshop unbewegt von Zahlen
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag ist es mit den Kursen noch etwas nach oben gegangen. Die überraschend stark gestiegenen US-Erzeugerpreise hatten die Wall Street nur leicht belastet; anfängliche kleinere Verluste wurden vollständig wettgemacht, so dass die Indizes kaum verändert schlossen.
Die Aktien der Deutschen Euroshop reagierten nicht auf die Halbjahrszahlen, die der Shoppingcenter-Investor am frühen Abend vorgelegt hatte.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.423 24.378 +0,2%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 14, 2025 16:26 ET (20:26 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Euroshop AGmehr Nachrichten
|
22:26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.423 Pkt - Dt. Euroshop unbewegt von Zahlen (Dow Jones)
|
18:00
|EQS-News: First half of 2025: Deutsche EuroShop reports operating performance in line with expectations and sustainable growth momentum (EQS Group)
|
18:00
|EQS-News: Erstes Halbjahr 2025: Deutsche EuroShop mit erwartungsgemäßer operativer Entwicklung und nachhaltigen Wachstumsimpulsen (EQS Group)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.25
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
07.07.25
|XETRA-Handel: SDAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
07.07.25
|SDAX aktuell: Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
30.06.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)