Deutsche Euroshop Aktie
|18,74EUR
|0,08EUR
|0,43%
WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
Deutsche Euroshop Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22,90 auf 20,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Betriebsergebnis des Einkaufszentren-Investors habe leicht unter den Erwartungen gelegen, schrieb Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kürzte leicht seine Schätzung für das Mietergebnis und geht außerdem von etwas höheren Kosten aus, was sich negativ auf die operative Branchen-Gewinnkennziffer FFO auswirke./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
20,90 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,84 €
|
Abst. Kursziel*:
10,93%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,53%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
Analysen zu Deutsche Euroshop AG
|09:33
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Euroshop AG
|18,78
|0,64%
