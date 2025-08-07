Deutsche Euroshop Aktie
|18,82EUR
|0,02EUR
|0,11%
WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
Deutsche Euroshop Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop vor Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Analyst Andre Remke bezog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine höhere Dividendenzahlung und eine Anleihe-Emission in seine Schätzungen für den Einkaufszentren-Investor ein./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:35 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Add
|
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
18,78 €
|
Abst. Kursziel*:
11,82%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
18,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,58%
|
Analyst Name::
Andre Remke
|
KGV*:
-
