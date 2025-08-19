Deutsche Euroshop Aktie
|18,70EUR
|0,06EUR
|0,32%
WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
Deutsche Euroshop Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Aussicht auf attraktive Dividenden des Einkaufszentren-Investors bleibe intakt, schrieb Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Neubewertung der Immobilien sei überraschend positiv ausgefallen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 16:06 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Add
|
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
18,80 €
|
Abst. Kursziel*:
11,70%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
18,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,30%
|
Analyst Name::
Andre Remke
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Euroshop AGmehr Nachrichten
|
15.08.25
|ROUNDUP: Deutsche Euroshop steigert Gewinn dank positivem Bewertungsergebnis (dpa-AFX)
|
15.08.25
|Deutsche Euroshop-Aktie schwächelt dennoch: Positive Bewertungseffekte lassen Gewinn steigen (dpa-AFX)
|
15.08.25
|ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Deutsche Euroshop auf 'Add' - Ziel 21 Euro (dpa-AFX)
|
14.08.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.423 Pkt - Dt. Euroshop unbewegt von Zahlen (Dow Jones)
|
14.08.25
|EQS-News: First half of 2025: Deutsche EuroShop reports operating performance in line with expectations and sustainable growth momentum (EQS Group)
|
14.08.25
|EQS-News: Erstes Halbjahr 2025: Deutsche EuroShop mit erwartungsgemäßer operativer Entwicklung und nachhaltigen Wachstumsimpulsen (EQS Group)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.25
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Euroshop AGmehr Analysen
|16:22
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|18.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|07.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|16:22
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|18.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|07.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|16:22
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|07.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|15.05.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|03.04.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|18.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Euroshop AG
|18,70
|0,32%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:22
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|15:58
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|14:27
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|14:14
|BayWa Add
|Baader Bank
|10:45
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:18
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:06
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|09:55
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:28
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|09:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:28
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:28
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|09:27
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:27
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|09:24
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08:32
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:32
|DocMorris Add
|Baader Bank
|07:36
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:33
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Intel Neutral
|UBS AG
|07:08
|Hennes & Mauritz AB Equal Weight
|Barclays Capital
|06:47
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:33
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Zalando Buy
|Baader Bank
|18.08.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|Danone Buy
|UBS AG
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|K+S Sell
|UBS AG
|18.08.25
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|18.08.25
|PNE Buy
|Warburg Research