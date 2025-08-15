Deutsche Euroshop Aktie
|18,86EUR
|-0,04EUR
|-0,21%
WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
Deutsche Euroshop Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist sei zwar leicht hinter den Schätzungen der Privatbank zurückgeblieben, schrieb Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele aber erschienen erreichbar, da der Auslastungsgrad wieder steigen dürfte./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,92 €
|
Abst. Kursziel*:
26,85%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,25%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-