MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Neunmonatszahlen und einer Präzisierung der Jahresprognose mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Add" belassen. Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Gerhard Schwarz am Freitag. Seine Schätzungen hätten bereits vor der Zahlenvorlage unter den Markterwartungen gelegen, sodass es nur einen geringen Revisionsbedarf gebe./rob/la/ag
|Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Add
|
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
18,58 €
|
Abst. Kursziel*:
13,02%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
18,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,54%
|
Analyst Name::
Gerhard Schwarz
|
KGV*:
-
