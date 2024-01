NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 16.922 Pkt - Westwing gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Neue Rekordstände an der Wall Street haben den Aktienkursen am Montag im nachbörslichen Handel Auftrieb gegeben. Auffällige Kursbewegungen gab es dabei eher in den Nebenwerten.

Westwing stiegen um 4,5 Prozent, nachdem das Online-Einrichtungshaus vorläufige Zahlen für 2023 vorgelegt hatte, die im Rahmen der Unternehmensprognosen lagen.

Formycon zeigten sich 0,7 Prozent leichter. Das Unternehmen hatte am Abend eine Barkapitalerhöhung in Höhe von 82,84 Millionen Euro bzw 9,08 Prozent des Grundkapitals angekündigt. Sämtliche neue Aktien würden von Gedeon Richter gezeichnet. Das ungarische Spezialpharmaunternehmen werde dadurch zum strategischen Investor. Den Platzierungspreis gab Formycon mit 51,65 Euro an; er liege in der Mitte zwischen dem Schlusskurs der Formycon-Aktie vom Montag und dem volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 30 Tage.

Delivery Hero reagierten nicht darauf, dass der Essenlieferdienst den Verkauf seiner restlichen Beteiligung an Deliveroo ankündigte.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

16.992 16.942 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2024 16:32 ET (21:32 GMT)